Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

26 марта, 15:43

Экономика

Путин заявил, что России удается сохранять макроэкономическую стабильность

Фото: MAX/"Кремль.Новости"

Россия сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на трудности и ограничения, направленные против страны. На это указал Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

РФ добивается устойчивой и предсказуемой динамики инфляции и безработицы. Страна должна быть сильной для ответа на вызовы текущего времени, подчеркнул президент.

Он добавил, что события, с которыми сталкивается мир в последнее время, потрясения в торговой и инвестиционной сферах, а также в международных отношениях происходят все чаще. Они становятся новой реальностью.

Ранее глава государства уточнил, что экономику России необходимо вернуть на траекторию устойчивого роста. Важным условием для этого, считает он, будет сбалансированность макроэкономической конструкции и управление ростом денежной массы.

Читайте также


властьэкономика

Главное

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика