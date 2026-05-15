Трамп выступил за денуклеаризацию с участием США, РФ и КНР

Американский лидер Дональд Трамп выступил за обсуждение денуклеаризации с участием США, Китая и России. Об этом он заявил после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

"У нас есть очень хорошее понимание. Речь идет об идее денуклеаризации, и Россия также должна быть вовлечена в это. Такая концепция была бы очень хорошей", – приводит слова политика РИА Новости.

При этом Трамп отказался раскрыть, взяли ли стороны на себя конкретные обязательства по этому вопросу.

Глава Белого дома прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. СМИ писали, что вместе с ним прилетели представители американского бизнеса. Также Китай посетил госсекретарь США Марко Рубио.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа, которые прошли 14-го числа, продолжались более двух часов. Во время встречи китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам.