Трамп заявил, что его переговоры с Си Цзиньпином прошли превосходно

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине прошла превосходно.

Вместе с тем он назвал Китай прекрасной страной. На вопросы журналистов о том, обсуждался ли в ходе переговоров вопрос Тайваня, он отвечать не стал.

Замечательной встречу назвал и американский предприниматель Илон Маск, сообщает телеканал "360", ссылаясь на слова корреспондента New York Post Эмили Гудин в соцсети X.

По ее словам, Маск заявил, что происходит "много хорошего". Кроме того, президент и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг поделился, что "встречи прошли хорошо", а Си Цзиньпин и Трамп "невероятны".

Гудин добавила, что, когда у главы Apple Тима Кука спросили о переговорах, он показал знак мира и поднял большой палец вверх.

Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Его самолет сел в международном аэропорту Шоуду. Визит американского лидера продлится до 15 мая.

Журналисты писали, что вместе с Трампом в Пекин прилетели представители американского бизнеса, включая Маска и Хуанга. Также в Китай направился госсекретарь США Марко Рубио.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа длились более двух часов. Во время встречи председатель КНР предупредил, что неправильный подход к урегулированию тайваньской проблемы способен спровоцировать прямое столкновение США и Китая.

При этом он отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.