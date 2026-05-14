Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 09:17

Политика

Трамп заявил, что его переговоры с Си Цзиньпином прошли превосходно

Фото: Getty Images/Pool/Brendan Smialowski

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине прошла превосходно.

Вместе с тем он назвал Китай прекрасной страной. На вопросы журналистов о том, обсуждался ли в ходе переговоров вопрос Тайваня, он отвечать не стал.

Замечательной встречу назвал и американский предприниматель Илон Маск, сообщает телеканал "360", ссылаясь на слова корреспондента New York Post Эмили Гудин в соцсети X.

По ее словам, Маск заявил, что происходит "много хорошего". Кроме того, президент и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг поделился, что "встречи прошли хорошо", а Си Цзиньпин и Трамп "невероятны".

Гудин добавила, что, когда у главы Apple Тима Кука спросили о переговорах, он показал знак мира и поднял большой палец вверх.

Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Его самолет сел в международном аэропорту Шоуду. Визит американского лидера продлится до 15 мая.

Журналисты писали, что вместе с Трампом в Пекин прилетели представители американского бизнеса, включая Маска и Хуанга. Также в Китай направился госсекретарь США Марко Рубио.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа длились более двух часов. Во время встречи председатель КНР предупредил, что неправильный подход к урегулированию тайваньской проблемы способен спровоцировать прямое столкновение США и Китая.

При этом он отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика