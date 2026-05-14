Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 09:37

Город

Дни открытых дверей для абитуриентов в МГПУ пройдут 20 и 23 мая

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Дни открытых дверей в Московском городском педагогическом университете (МГПУ) пройдут 20 и 23 мая. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В частности, 20 мая состоится мероприятие в онлайн-формате, которое будет полезно выпускникам из других регионов. 23-го числа университет можно будет посетить лично. День открытых дверей в очном формате пройдет с 11:00 до 15:00 по адресу Малый Казенный переулок, дом 5Б.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте вуза. С вопросами можно обратиться по номеру 8 (495) 045⁠-04⁠-50.

Ракова отметила, что МГПУ является одной из основных площадок по подготовке высококвалифицированных педагогов. Он дает им возможность больше практиковаться, знакомиться с цифровыми компетенциями. При этом выпускники гарантированно трудоустраиваются.

По словам заммэра, в этом году университет впервые откроет целевой набор, благодаря чему студенты смогут обучаться бесплатно и трудоустроиться в столичные школы. Сейчас на программах бакалавриата и базового высшего образования есть 1,5 тысячи бюджетных мест и 60% из них являются целевыми.

На дне открытых дверей старшеклассники и их родители смогут выбрать направление и пообщаться с преподавателями. Им также помогут карьерные консультанты.

Студенты университета расскажут о расписании, жизни МГПУ, внеучебных проектах. Там действуют в том числе исторические и языковые клубы для учащихся. Цикл активностей, встреч и презентаций будут повторяться каждые 30 минут.

Кроме того, на мероприятии будут присутствовать директора школ, которые впоследствии могут стать работодателями будущих педагогов. Также им дадут возможность пройти профессиональное тестирование.

Ранее сообщалось, что профориентацию до конца года пройдут 35 тысяч столичных старшеклассников. Определились с выбором будущей профессии уже порядка 8 тысяч учащихся 10-х и 11-х классов. Они отмечают, что это очень полезный для них опыт.

Читайте также


образованиегород

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика