14 мая, 10:41

Копытень европейский зацвел в "Лосином острове"

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Копытень европейский зацвел в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Такое название растение получило из-за схожести листьев с копытами. Его корневища сильно разрастаются в разные стороны, а листья остаются живыми даже под снежным покровом. Они содержат яд, опасный для многих животных.

Весной у растения появляются бордово-коричневые цветки с пряным запахом, который привлекает насекомых. Копытень располагается в тенистых местах широколиственных и смешанных лесов, а также во влажных оврагах вдали от солнечного света. Корневища быстро распространяются в рыхлых почвах. Также он размножается и семенами, которые переносят муравьи.

При этом сок растения вызывает раздражение кожи, а употребление его частей может привести к отравлению, поэтому лучше любоваться им на расстоянии. Вместе с тем копытень полезен для природы – стабилизирует почву, формирует микроклимат для грибов и дает питаться насекомым.

Ранее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" зацвели рябчики – представители семейства лилейных. Такое название они получили за характерную окраску, напоминающую рябь. В экспозиции представлены рябчики шахматный и императорский.

