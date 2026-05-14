14 мая, 10:56

Политика

Медведев заявил, что новый глава киевского режима может получить защиту ЕС

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Новый глава киевского режима, который придет на смену украинскому президенту Владимиру Зеленскому, может получить признание и защиту со стороны Европы даже за факт капитуляции, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в MAX.

Как отметил Медведев, вероятность того, что преемник Зеленского согласится с требованиями Соединенных Штатов, существенно выше, поскольку "ему будет проще принять неизбежное".

"Новая жирующая крыса будет гораздо покладистее больной и затравленной. Она вместе со своим выводком с радостью согласится сытно жрать из европейского помойного ведра", – написал он.

Медведев также добавил, что, как это ни парадоксально, следующий украинский лидер может получить от европейцев признание и защиту, а также "благополучно дотянуть до нового майдана".

"И что же, топор гильотины действительно занесен над одурманенной кокаином и кровью никчемной головой просроченного правителя? Пока, видимо, нет. Ведь никого, кроме бандеровского вурдалака, у русофобствующих евродегенератов нет. Да, урод, ворюга и наркоман. А кого на его место? Внутри страны 404 выжженное поле: иных уж нет, а те далече", – подчеркнул зампредседателя СБ.

Вместе с тем Медведев назвал публичной гражданской казнью коррупционное дело против экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Он также перечислил трудности, с которыми, по его словам, в последнее время столкнулась "киевская клика". Среди них он упомянул отказ ряда западных столиц от ранее обсуждавшейся помощи.

"И даже несмелая фронда недобитых оппонентов Банковой (улица в Киеве, где размещен офис Зеленского. – Прим. ред.)", – добавил Медведев, рассуждая о будущем Зеленского.

Вместе с тем зампред Совбеза РФ добавил, что украинский президент, несмотря на коррупцию, остается в глазах европейцев безальтернативным лидером киевского режима.

"Смоют ли киевского наркоклоуна в вонючую клоаку истории? Жесткий удар под дых зеленого упыря, совершенный ласковой рукой "західних друзів Київа" (западных друзей Киева. – Прим. ред.), с новой силой поставил этот уже потрепанный временем вопрос", – заявил он.

Политик также отметил, что посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не располагает "своим личным войском", а также значимой опорой в элитах. На его раскрутку, по словам Медведева, европейцам потребуется время. Именно поэтому, резюмировал зампред Совбеза, "генитальный клоун" пока еще безальтернативен в их глазах – "несмотря на химическую эйфорию и проказу коррупции".

Ранее Ермаку были предъявлены обвинения в легализации денег при строительстве коттеджного поселка с частными резиденциями в селе Козин Киевской области. Уточнялось, что преступная группа незаконно легализовала 460 миллионов гривен, то есть 779 миллионов рублей. СМИ писали, что фигурантом уголовного дела может стать и сам Зеленский.

