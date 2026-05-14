Затонувший в 1906 году пароход обнаружен в заливе Петра Великого

В акватории залива Петра Великого неподалеку от Владивостока обнаружен пароход "Князь Горчаков", затонувший в 1906 году. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота России.

"В результате обследования акватории залива Петра Великого силами Тихоокеанского флота обнаружено лежащее на грунте судно. По предварительным данным, это пароход "Князь Горчаков", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Пароход подорвался на морской мине 18 мая 1906 года. Из-за этого следовавший из Одессы к Владивостоку "Князь Горчаков" получил пробоину в носовой части корпуса и стал тонуть. Попытки экипажа спасти судно успехом не увенчались, поэтому команда покинула борт на шлюпках, а пароход затонул.

Долгие годы точное местонахождение затонувшего корабля не удавалось определить, так как поиску мешали сложный район интенсивного судоходства, постоянные туманы и ограниченная видимость.

Уточняется, что находка сделана экипажем гидрографического судна "Антарктида". Обследование продолжат с использованием современных необитаемых телевизионных аппаратов.

Ранее необычно низкий уровень воды в Балтийском море привел к тому, что у острова Кастельхольмен в центре Стокгольма стал виден остов корабля XVII века, ранее скрытый под водой. Известно, что судно было затоплено намеренно и использовалось как часть основания старого моста вместе еще с пятью кораблями.

