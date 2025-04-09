Daily Mail: ученые сняли обломки "Титаника" с новых ракурсов, раскрыв детали крушения

Фото: Atlantic Productions/Magellan

Ученые представили снимки обломков "Титаника", сделанные с новых ракурсов. Об этом сообщает Daily Mail.

Затонувший лайнер удалось сфотографировать специалистам компании Magellan Ltd, которая специализируется на глубоководной картографии. Цифровое сканирование показало котельную в том месте, где лайнер раскололся надвое.

Согласно проведенному под руководством Джом-Ки Пайка из Университетского колледжа Лондона исследованию, айсберг оставил в отсеках "Титаника" пробоины.

"Пробоины в корпусе размером с листы бумаги формата А4 стали причиной быстрой гибели судна – всего через 2 часа и 40 минут после столкновения с айсбергом", – говорится в материале.

Там также отмечается, что именно из-за этих пробоин вода заполнила разные отсеки корабля.

Ранее покрытую золотом люстру, которая находилась в курилке первого класса на "Титанике", выставили в американском Центре свободных наук. Люстру нашли на дне Атлантического океана вместе с другими вещами. Всего организаторы выставки включили в нее 250 предметов.

До этого дверь из фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" продали на аукционе "Сокровища планеты Голливуд" за 718 тысяч долларов. Речь идет о двери, на которой героиня Кейт Уинслет спаслась в финале фильма.