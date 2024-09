Автор хита My Heart Will Go On из фильма "Титаник" умер в США

Фото: кадр из фильма "Титаник"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – Paramount Pictures

Автор текста знаменитой песни My Heart Will Go On, которая звучала в фильме "Титаник" Уилл Дженнингс скончался в США в возрасте 80 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Американский поэт-песенник скончался 6 сентября в своем доме в городе Тайлер в штате Техас. Последние годы он страдал от проблем со здоровьем.

За свою карьеру Дженнингс был дважды удостоен премий "Оскар" и "Золотой глобус" и трижды становился лауреатом премии "Грэмми". Поэта также включили в Зал славы авторов песен.