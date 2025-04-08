ВС РФ освободили населенный пункт Гуево в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Гуево в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, взять село под контроль удалось благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Север".

Также ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трем десантно-штурмовым бригадам и бригаде территориальной обороны ВСУ в районах Горналя и Олешни.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Александрия, Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Ранее российские военные освободили Гоголевку в Курской области. Населенный пункт был также отбит наступательными действиями бойцов из подразделений группировки войск "Север".

Комментируя ситуацию в регионе, Владимир Путин заявил, что власти выделят необходимые для его восстановления средства. Президент подчеркнул, что Москва не оставит без внимания проживающих в регионе людей, а также сделает все, чтобы покарать преступников.

