Путин заявил, что Курскую область полностью восстановят

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В Курской области все будет восстановлено. На это выделят все необходимые средства, заявил Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

Президент подчеркнул, что власти не оставят без внимания проживающих в регионе людей, а также сделают все, чтобы покарать преступников.

"Все эти злодеяния, безусловно, фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой. И все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, безусловно, будем делать", – сказал Путин, добавив, что некоторые уже преданы суду.

В ходе заседания председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, исполняющий обязанности зампредседателя правительства Курской области Артем Демидов также поднял тему преступлений боевиков ВСУ против объектов культурного наследия. По словам Путина, данный вопрос восстановления объектов культуры в Курской области нужно рассмотреть отдельно.

Ранее Путин заявил, что российская армия завершает разгром ВСУ в Курской области. Российский лидер отметил, что украинские военнослужащие и иностранные наемники, находящиеся в регионе, являются террористами.

Между тем, по словам военных экспертов, ВС РФ освободили почти 90% территории в Курской области. Число жителей, эвакуированных из освобожденных приграничных населенных пунктов Курской области с 12 марта, достигло 571.

Инженерные войска ВС России приступили к разминированию курского приграничья. Особенность проводимых работ – одновременное обезвреживание жилых домов, придомовых территорий, дорог, мостов, линий электропередачи и других объектов инфраструктуры.