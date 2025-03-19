19 марта, 14:20Политика
Путин заявил, что ВС РФ завершают разгром ВСУ в Курской области
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Вооруженные силы России завершают разгром украинской группировки в Курской области. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
"Вы знаете, и мы хорошо знаем, что наши войска в последнее время провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций", – сказал он.
Как отметил президент, все украинские военные и иностранные наемники, находящиеся в регионе, являются террористами. Путин также назвал карателями тех, кто совершал преступления против мирных жителей области, и призвал наказать их.
В рамках своего выступления Путин поручил прокурорам выявить и расследовать преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, а также проследить за тем, чтобы пострадавшее население получало помощь в полном объеме.
Ранее президент США Дональд Трамп опроверг заявления, что к разгрому украинских военнослужащих в Курской области привела приостановка военной помощи со стороны американских властей. Глава Белого дома также пояснил, что временно приостановил поставки военной помощи и обмен разведданными, чтобы "побудить к правильным действиям".
По данным СМИ, солдаты ВСУ отступили практически со всей территории Курской области. Как утверждают журналисты, сейчас Украина удерживает лишь маленький участок региона, площадь которой сложно определить.
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