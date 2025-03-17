Трамп отверг связь между разгромом ВСУ в Курской области и остановкой помощи США

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Президент США Дональд Трамп опроверг заявления, что к разгрому украинских военнослужащих в Курской области якобы привела приостановка военной помощи со стороны американских властей. Его слова передает ТАСС.

"Нет. На самом деле все наоборот", – отметил Трамп во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Глава Белого дома также пояснил, что временно приостановил поставки военной помощи и обмен разведданными с Киевом, чтобы "побудить их к правильным действиям". По его словам, это было непросто сделать. Однако сейчас Украина делает верные шаги в сторону достижения мира, уточнил Трамп.

"Если я вижу, что кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому числу жертв, я не могу оставаться в стороне", – объяснил американский лидер.

Трамп объявил о приостановке поставок военной помощи Украине 4 марта. На следующий день США прекратили обмен разведданными с Киевом.

Однако после американо-украинских переговоров, которые прошли 11 марта в Саудовской Аравии, стороны договорились возобновить оказание помощи. После этого президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к прекращению боевых действий на 30 дней, если Россия тоже согласится на это предложение.

Через некоторое время глава Белого дома объявил, что подписал указ о восстановлении обмена разведданными.

