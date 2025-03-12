Залевский: поставки Украине от США через Польшу вернулись к прежнему темпу

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Военная помощь от США для Украины через транзитную зону в Польше вернулась к прежнему темпу. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Транспортировка вооружений снова проходит через логистический хаб POLLOG HUB в Ясенке, уточнил замминистра нацобороны Польши Павел Залевский в социальной сети X.

Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что объемы поставок оружия вернулись к прежним показателям.

Президент США Дональд Трамп 4 марта приостановил военную помощь Украине. Кроме того, Вашингтон перестал проводить обмен разведданными с Киевом.

По итогам переговоров украинской и американской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии стороны договорились определить состав своих переговорных групп по украинскому конфликту, а также начать мирные переговоры и возобновить предоставление помощи.

Кроме того, Трамп подписал указ о восстановлении обмена разведывательными данными. Вместе с тем глава американской разведки Тулси Габбард сообщил, что мир стал ближе к прекращению конфликта на Украине. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия прекратит огонь по линии фронта на 30 дней, если российская сторона также согласится на те же меры.