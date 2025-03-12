Залевский: поставки Украине от США через Польшу вернулись к прежнему темпу

12 марта, 13:17Политика
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Военная помощь от США для Украины через транзитную зону в Польше вернулась к прежнему темпу. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Транспортировка вооружений снова проходит через логистический хаб POLLOG HUB в Ясенке, уточнил замминистра нацобороны Польши Павел Залевский в социальной сети X.
Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что объемы поставок оружия вернулись к прежним показателям.
Президент США Дональд Трамп 4 марта приостановил военную помощь Украине. Кроме того, Вашингтон перестал проводить обмен разведданными с Киевом.
По итогам переговоров украинской и американской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии стороны договорились определить состав своих переговорных групп по украинскому конфликту, а также начать мирные переговоры и возобновить предоставление помощи.
Кроме того, Трамп подписал указ о восстановлении обмена разведывательными данными. Вместе с тем глава американской разведки Тулси Габбард сообщил, что мир стал ближе к прекращению конфликта на Украине. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия прекратит огонь по линии фронта на 30 дней, если российская сторона также согласится на те же меры.
США возобновят военную помощь и передачу разведданных Украине