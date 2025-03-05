Глава ЦРУ Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных Украине

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Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф подтвердил информацию СМИ, что США приостанавливают передачу разведданных Украине. Его заявление передает журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрич на своей странице в соцсети X.

"Пауза на военном фронте, на фронте разведки", – отметил он.

По словам Рэтклиффа, США решили приостановить передачу разведданных Украине лишь для того, чтобы добиться ответственности от всех за достижение мира.

СМИ писали, что США также запретили Великобритании снабжать американскими разведданными Украину. Уточнялось, что соответствующий приказ уже поступил британскому Центру правительственной связи, разведывательным агентствам и подразделению Минобороны Великобритании.

На фоне этого британский премьер-министр Кир Стармер заявлял, что намерен вместе с французской стороной и украинскими властями начать работу над планом по урегулированию конфликта на Украине. После этого, как уточнял он, план будет представлен США. Он добавлял, что к работе над ним будут допущены и некоторые другие страны.

Однако, по мнению госсекретаря США Марко Рубио, большинство стран Европы не обладают планом украинского урегулирования. Он считает, что европейские лидеры хотят затянуть конфликт, чтобы подвести Россию к переговорам. Но это не тот вариант, который мог бы поддерживать глава США Дональд Трамп, заключил Рубио.

