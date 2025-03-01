Рубио сообщил, что Европа хочет продолжать конфликт на Украине, чтобы ослабить РФ

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Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в Европе предлагают продолжать украинский конфликт еще год в надежде ослабить Россию. Однако в США считают такой подход нереалистичным, сообщил Рубио в интервью CNN.

Глава Госдепа рассказал, что поинтересовался у своих европейских коллег, в чем заключается их план по урегулированию конфликта. Один из иностранных министров, чье имя Рубио не стал называть, заявил, что они хотят продолжать боевые действия еще год до той точки, пока Россия сама не начнет "умолять о мире".

"Это будет еще один год убийств, смертей и разрушений. Кроме того, этот план не совсем реалистичный, по моему мнению", – отметил Рубио.

После произошедшей перепалки во время переговоров украинского президента Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа Белый дом заявил, что американские власти больше не собираются финансировать конфликт Украины с Россией, так как приоритетом Вашингтона являются мирные переговоры.

По данным СМИ, США также изучают возможность прекратить все текущие поставки военной помощи Украине. В Белом доме оказались недовольны комментариями Зеленского во время переговоров и его "очевидной неуступчивостью касательно мирного процесса".