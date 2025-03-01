Трамп назвал условия для возвращения к диалогу с Зеленским

Фото: ТАСС/Zuma

Президент США Дональд Трамп заявил, что для возвращения к диалогу с украинским лидером Владимиром Зеленским тот должен заявить о своем стремлении заключить мир и перестать только критиковать Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Трампа.

"Он должен сказать "я хочу мира". Ему не следует выступать с заявлениями по типу "Путин то, Путин это" и прочим негативом. Ему всего лишь надо сказать "я хочу мира, я не хочу больше воевать", – заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, Зеленский не выглядел как человек, который стремится заключить мир с Россией. Трамп считает, что президент Украины "переоценил свои возможности", и теперь должен заявить о своем стремлении к миру.

Американский лидер добавил, что настаивает на прекращении огня на Украине немедленно. Он выразил уверенность, что этого можно добиться прямо сейчас. По мнению Трампа, Украине не понравится продолжать конфликт с Россией, потому что без поддержки Вашингтона Киев не победит.

После провальных переговоров с Зеленским Трамп также заявил, что теперь он уверен в желании Владимира Путина добиться мира на Украине.

Президент Украины посетил Вашингтон 28 февраля для встречи с американским лидером и подписания сделки по редкоземельным металлам. Однако беседа завершилась перепалкой, в связи с чем были отменены пресс-конференция и подписание соглашения по природным ресурсам.

Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию. Американский президент также подчеркнул, что украинский лидер проявил неуважение к США "в их заветном Овальном кабинете". Трамп считает, что сторонам будет крайне трудно вести переговоры в такой манере.

Зеленский продемонстрировал свою террористическую сущность, угрожая Трампу и его стране во время переговоров в Белом доме, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.