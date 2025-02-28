Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию

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Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не готов к мирному урегулированию.

"Я понял, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом будет участвовать Америка, потому что он считает, что наше участие даст ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужны преимущества, мне нужен мир <...> Он (Зеленский. – Прим. ред.) может вернуться, когда будет готов к миру", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский президент также подчеркнул, что украинский лидер проявил неуважение к США "в их заветном Овальном кабинете".

По информации агентства Reuters, после напряженной встречи с Трампом Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного. В свою очередь, телеканал CNN сообщил, что была отменена пресс-конференция политиков по итогам их встречи. Кроме того, по информации Fox News, было отменено подписание сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам.

В ходе встречи Трамп также заявил, что Киев не демонстрирует признательности Вашингтону за свою поддержку. По словам президента США, это "не очень хорошо", что украинское руководство не благодарит американцев, которые "пытаются спасти" Украину.

