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Информационной зачистки такого уровня, как в данный момент, на Украине еще не было, заявила депутат Верховной рады Виктория Сюмар. Об этом сообщает РИА Новости.

Сюмар подчеркнула, что она работает в политике с 1998 года и за это время успела застать разные периоды на Украине. По ее словам, нынешняя власть пытается бороться со всеми подряд при помощи государственной цензуры, однако ей все равно не удается защитить Украину от информационных воздействий.

Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского напоминает события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984".

По его словам, Украина превращается в то самое государство, что описывал Оруэлл. Он подчеркнул, что от граждан все скрывают, в стране можно наблюдать абсолютную цензуру.