Фото: president.gov.ua

Политика президента Украины Владимира Зеленского напоминает события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984", сообщил бывший советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, Украина превращается в то самое государство, что описывал Оруэлл. Он подчеркнул, что от граждан все скрывают, в стране можно наблюдать абсолютную цензуру.

По мнению Соскина, Украина движется к диктатуре из-за проводимого ее президентом курса по укреплению власти. Он призвал не ждать в ближайшее время каких-либо позитивных сдвигов, поскольку, как он считает, объективная реальность далека от того, что говорит и обещает Зеленский.

Экс-советник Кучмы обеспокоен обостряющейся демографической проблемой в стране. По его словам, власти скрывают реальную численность населения Украины.

Ранее директор Фонда научных исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов выразил мнение, что Украина может перестать существовать в качестве государства в ближайшие полтора года.

По словам эксперта, основная причина исчезновения киевского режима заключается в воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он уверен, что после вхождения данных регионов в состав РФ Украина потеряла некоторые признаки своей суверенности.

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