Фото: ТАСС/АР/Evgeniy Maloletka

Минувшей ночью ВСУ потеряли до 4,5 тысячи человек личного состава погибшими и раненными в боях в районе Артемовска, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

За прошедшую неделю Киев понес в районе Артемовска около 1,5 тысячи безвозвратных и порядка 3 тысяч санитарных потерь. Марочко также сообщил, что из числа раненых около 20% получили серьезные увечья и в дальнейшем не смогут вернуться на фронт.

Ранее сообщалось, что военные ЧВК "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов. В декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на этом заводе награждал украинских военных.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вокруг Артемовска сформировалась группировка более чем из 80 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины.

По мнению бизнесмена, военные киевского режима накопили силы и теперь, помимо сдерживания российского наступления в Артемовске, могут попытаться нанести удары на белгородском направлении. Он считает, что вторым направлением, которое может выбрать ВСУ, станет линия Сватово – Кременная.



ВСУ столкнулись с нехваткой личного состава – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!