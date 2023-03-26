Российские военные взяли под контроль завод в Артемовске, куда приезжал Зеленский

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Военные ЧВК "Вагнер" полностью взяли под цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ). Об этом сообщает РИА Новости.

"По словам штурмовавших завод бойцов, в цехах есть несколько бомбоубежищ, в которых можно переждать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление "Вагнера" оказалось совершенно неожиданным", – отмечается в сообщении.

Командир штурмового взвода рассказал, что сначала военные пытались найти пути в цех, затем командир сам обнаружил проход. Бойцы "Вагнера" зашли незаметно для украинских военных. Он отметил, что стрелок киевского режима не смог их обнаружить. После этого командир услышал за стеной разговоры группы украинцев.

"Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой. Скопление вэсэушников (бойцы Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.) ожидало атаки с другой стороны, где мои ребята ранее пытались зайти в цех", – заявил военный.

По итогу боя военные ЧВК "Вагнер" захватили в плен одного украинского солдата, несколько противников было уничтожено, в том числе был ликвидирован офицер в звании капитан

Командир штурмового взвода также показал место, где президент Украины Владимир Зеленский побывал в декабре 2022 года. Там он провел церемонию награждения украинских военных.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вокруг Артемовска сформировалась группировка более чем из 80 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины.

По мнению бизнесмена, военные киевского режима накопили силы и теперь, кроме вооруженных действий в Артемовске, могут попытаться нанести удары на белгородском направлении. Он считает, что вторым направлением, которое может выбрать ВСУ, станет линия Сватово – Кременная.



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