Советник Пушилина сообщил, что Артемовск практически блокирован

Фото: телеграм-канал "Военкор Ярем"

Артемовск практически блокирован, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, украинский гарнизон в Артемовске насчитывает около 10 тысяч человек. Кроме того, в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал "достаточно серьезную группировку", добавил Гагин.

При этом, как он считает, собранных Украиной сил не хватит для контрнаступления. По его словам, ВСУ не хватает численности войск для формирования ударных частей и бронегрупп, чтобы попробовать "качественно ударить и разрезать наши территории".

В свою очередь, у российских военных есть силы и средства, которыми они встретят противника в случае контратаки, заключил Гагин.

Ранее сообщалось, что ВС РФ сорвали разведку боем и переброску украинских резервов на купянском направлении. Российские силы также уничтожили три украинские разведывательно-диверсионные группировки, которые действовали в районах Грениковки, Орлянского и Артемовки.

До этого российские силовики совместно с подразделениями военной полиции задержали троих пособников ВСУ, которые готовили теракт против мирных жителей в Запорожской области. Силовики также обнаружили два украинских схрона с оружием и боеприпасами.

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