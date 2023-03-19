ВС РФ сорвали разведку боем и переброску украинских резервов на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Вооруженных сил РФ полковник Сергей Зыбинский заявил об отражении разведки боем со стороны украинских военных на Купянском направлении, передает РИА Новости.

"В течение дня на Купянском направлении группировка войск "Запад" сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населенного пункта Грениковка", – заявил Зыбинский.

Также российские войса предотвратили переброску резервов Вооруженных сил Украины у населенного пункта Першетравнево.

Отдельно Сергей Зыбинский рассказал об уничтожении трех украинских разведывательно-диверсионных группировок, которые действовали в районах Грениковки, Орлянского и Артемовки.

Накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении до 60 украинских военнослужащих и трех автомобилей на Купянском направлении. На Красно-Лиманском направлении противник потерял более 100 бойцов.

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