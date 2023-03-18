ВСУ потеряли свыше 100 бойцов на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка российских войск "Центр" ликвидировала свыше 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".

Между тем на херсонском направлении российская сторона ликвидировала 25 солдат ВСУ. Конашенков поделился, что ВС России также уничтожили четыре автомобиля и две гаубицы Д-30.

На донецком направлении российские силы ликвидировали до 120 украинских военных и семь единиц техники. Также за сутки на южно-донецком и запорожском направлениях ВС РФ нейтрализовали до 50 военных и две единицы техники, заявил Конашенков.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что два танка Т-80, экипажи которых состоят из мобилизованных военнослужащих, ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в зоне СВО. ДРГ украинской стороны, двигающаяся в сторону позиций РФ, была вооружена стрелковым оружием и ручными противотанковыми гранатометами.

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