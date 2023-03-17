Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты, поддержав их огнем – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехотинцев, поддержав их огнем из 152-миллиметровых пушек "Гиацинт-Б". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Как рассказал один из российских бойцов с позывным Черемуха, расчеты этих орудий работают в тесной координации с дивизионной разведкой, которая обнаруживает силы противника либо с помощью беспилотников, либо "вживую".

Ранее сообщалось, что авиация Военно-космических сил России сбила украинский истребитель МиГ-29 в Луганской Народной Республике.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склад Вооруженных сил Украины на территории предприятия "Укрэнергочермет" в районе Запорожья.

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