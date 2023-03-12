ВС РФ сбили два украинских вертолета Ми-8 в Запорожской и Харьковской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны смогли сбить два вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины в Запорожской и Харьковской областях. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, вертолеты были уничтожены в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области.

"Кроме того, за сутки перехвачено семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", – подчеркнул Конашенков.

Официальный представитель ведомства добавил, что всего с начала проведения спецоперации ВС РФ удалось устранить 400 самолетов, 220 вертолетов, 3 385 беспилотников, 411 зенитных ракетных комплексов, 8 275 танков и других боевых бронированных машин.

До этого он рассказал, что российские силы уничтожили склад украинских войск на территории предприятия "Укрэнергочермет" в районе Запорожья. Также ВС РФ поразили пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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