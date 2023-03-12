ВС РФ уничтожили склад ВСУ на территории предприятия "Укрэнергочермет" в районе Запорожья

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склад Вооруженных сил Украины на территории предприятия "Укрэнергочермет" в районе Запорожья, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

"В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия "Укрэнергочермет", – сказал Конашенков.

По словам представителя Минобороны, российские военные поразили пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районах Красного Лимана и Дробышево ДНР.

Он отметил, что за прошедшие сутки ВС РФ поразили 81 артиллерийское украинское подразделение, а также нанесли удар по живой силе и технике в 157 районах.

Ранее Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы РФ сбили самолет МиГ-29 ВСУ в воздушном бою в Запорожской области.

Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики. Также Вооруженные силы России ликвидировали на донецком направлении более 135 украинских военных за сутки.



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