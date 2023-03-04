Шойгу провел совещание по обеспечению вооружением – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны США Сергей Шойгу провел совещание в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения армии вооружением и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей министра обороны Российской Федерации по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами", – рассказали в МО.

В ведомстве подчеркнули, что Сергей Шойгу также уделил особое внимание организации боевой подготовки подразделений резерва и военно-политической работе. Министр также отметил важность иных видов снабжения войск.

Ранее сообщалось, что глава российского оборонного ведомства проинспектировал российскую группировку войск Восток в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

В ходе своего визита Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба, а также вручил государственные награды.

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