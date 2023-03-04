Шойгу проинспектировал группировку российских войск в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск Восток в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Генерал российской армии побывал у подразделений, располагающихся на южно-донецком направлении. Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба.

Глава Минобороны РФ оценил обеспечение группировки войск Восток. Кроме того, генерал проверил работу медицинских и тыловых подразделений.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что Сергей Шойгу вручил госнаграды – ордена Мужества, Георгиевский крест и медали "За отвагу" – военнослужащим на передовой и поблагодарил их за самоотверженность и героизм.

В начале марта министр обороны РФ Сергей Шойгу определил порядок снабжения российских добровольческих формирований. В документе прописано, как подразделениям будут передавать вооружение, военную технику, а также продовольствие и вещи.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!