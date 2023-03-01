Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований

Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу определил порядок снабжения российских добровольческих формирований. Соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами", – указано в документе.

Кроме того, приказ главы Минобороны устанавливает механизм продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения. Дополнительно утверждены принципы оказания медицинской помощи добровольцам.

Ранее правительство РФ сообщило, что участникам специальной военной операции на Украине на добровольной основе предоставят возможность бесплатного лечения в военных медицинских учреждениях. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



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