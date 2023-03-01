Песков прокомментировал инициативу об усилении наказания за дискредитацию участников СВО

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Законопроект об ужесточении ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине нуждается в тщательном изучении и проработке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Надо ознакомиться со сформулированным текстом и так далее, пока ничего не могу вам сказать. Это новая инициатива, ее нужно будет, естественно, проработать соответствующим образом", – сказал он, комментируя данную инициативу.

Ранее в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Эта законодательная инициатива защитит всех, кто, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и российских граждан.

За дискредитацию участников СВО, в том числе добровольцев, будет грозить штраф до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет.

Соответствующие поправки в КоАП и УК РФ поручил подготовить спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.



В ГД внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

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