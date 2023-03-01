В ГД внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, эта законодательная инициатива защитит всех, кто, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и российских граждан.

"Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы", – сказал он.

Володин уточнил, что за нарушение грозит штраф до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет.

Во втором чтении законопроект будут рассматривать 2 марта. В случае поддержки третье чтение состоится 14 марта.

Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что депутаты подготовили поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО, в том числе добровольцев.

Он поделился, что поправки в статью 20.33 Кодекса об административных правонарушениях, а также в статьи 207.3 и 280.3 УК РФ поручил подготовить председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ГД внесли поправку о лишении гражданства за дискредитацию армии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!