Володин поручил обсудить поправки в УК о дискредитации бойцов ЧВК

Фото: ТАСС/Рубцов Андрей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассмотрел предложение основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о введении уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев в зоне СВО, включая бывших осужденных. Парламентарий заявил о необходимости рассмотреть данный вопрос, передает пресс-служба ГД.

Володин поручил в ускоренном порядке изучить возможности внесения данных изменений в УК РФ. Ответственными назначены председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и комитета по безопасности Василий Пискарев.

Во вторник, 24 января, Пригожин написал спикеру Госдумы письмо, в котором попросил обсудить возможность введения наказания за публикацию нелицеприятной информации о воюющих в зоне специальной военной операции добровольцах, в том числе бывших заключенных.

Он уточнил, что тех, кто на самых опасных участках фронта рискует своей жизнью и погибает за страну, представляют людьми второго сорта. Пригожин обратил внимание на то, что это не позволяет таким людям искупить свою вину перед обществом и стать полноправными его членами.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" призвал ввести наказание в виде тюремного заключения до 50 лет за гламуризацию армии. По его словам, никто не может навязывать бойцам, находящимся в зоне спецоперации, сколько раз им бриться и какой иметь внешний вид.

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