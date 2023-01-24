Пригожин предложил наказывать за негативные высказывания об участвующих в СВО осужденных

Фото: Минобороны РФ

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин призвал ввести уголовную ответственность за публикацию негативной информации о воюющих в зоне СВО добровольцах, включая осужденных. Он направил соответствующее предложение в Госдуму, письмо от 24 января опубликовала пресс-служба компании Пригожина "Конкорд".

В обращении к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину основатель ЧВК "Вагнер" попросил проработать внесение в Уголовный кодекс РФ статьи 280.5 "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных".

Также он обращает внимание на необходимость в рамках него запретить любые публичные действия, которые направлены на дискредитацию бойцов, и публикации нелицеприятного характера. Кроме того, Пригожин рекомендует ввести запрет на распространение сведений о прошлых правонарушениях воюющих в зоне СВО.

"Людей, которые на самых опасных участках фронта рискуют своей жизнью и погибают за Родину, представляют людьми "второго сорта", – отметил основатель ЧВК "Вагнер".

Он подчеркнул, что это не дает таким людям искупить свою вину перед обществом и стать полноправными его членами.

Накануне Пригожин призвал ввести наказание в виде тюремного заключения до 50 лет за гламуризацию армии. По его словам, никто не может навязывать бойцам, находящимся в зоне спецоперации, сколько раз им бриться и какой иметь внешний вид.

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