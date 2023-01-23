Пригожин предложил ввести тюремный срок до 50 лет за "гламуризацию армии"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин призвал ввести наказание в виде тюремного заключения до 50 лет за гламуризацию армии. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не может навязывать бойцам, находящимся в зоне спецоперации, сколько раз им бриться и какой иметь внешний вид.

"Кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство. Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии", – сказал Пригожин.

Так глава ЧВК прокомментировал спор о бородах в армии, в котором также приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, депутаты Госдумы Виктор Соболев и Виктор Заварзин. Разногласия возникли после появления сообщений о том, что к военнослужащим на передовой начали предъявлять требования по обязательному бритью.

Генерал-лейтенант Соболев сообщил, что запрет на ношение бороды является требованием воинской дисциплины. Он отметил, что это и другие требования прописаны в уставе воинской службы. После этого Кадыров заявил, что в зоне СВО есть дела поважнее, чем бритье лица. По его словам, само обсуждение подобных вопросов во время спецоперации является "глупой нелепостью".

Генерал-полковник Виктор Заварзин включился в спор и заявил, что военнослужащие должны выглядеть опрятно. Он пояснил, что цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену.

В настоящее время министерство обороны уделяет большое внимание питанию и гигиене бойцов, которые находятся в зоне боевых действий, подчеркнул Заварзин. Он также отметил, что российская армия всегда отличалась аккуратным внешним видом военнослужащих.

Кадыров назвал провокацией предложение запретить бороды на передовой

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