Помощник Кадырова призвал объединяться в дружины для предотвращения диверсий ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Россиянам следует объединяться в дружины и после работы выходить на охрану своих городов от диверсий со стороны ВСУ. Такое мнение в эфире телеканала "Соловьев. Live" озвучил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

"Все расслабились, все спокойно пошли легли спать, в то время когда на самом деле и должна быть мобилизация", – посетовал он.

По его мнению, человек, который регулярно тренируется с оружием в руках, будет лучше готов при необходимости принять участие непосредственно в боевых действиях.

Сейчас каждый должен работать в целях победы Родины, отметил Алаудинов, возмутившись тем, что некоторые граждане страны до сих пор живут так, будто ничего не происходит.

Ранее Алаудинов назвал происходящие сегодня события третьей мировой войной и заявил, что мобилизацию было необходимо провести "еще вчера".

Россиян нужно готовить к возможному участию в боевых действиях повсеместно, в том числе и школах, считает он.



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