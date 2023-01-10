Помощник Кадырова заявил, что мобилизацию нужно было провести "еще вчера"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В условиях третьей мировой войны, в которую оказалась втянута Россия, мобилизацию было необходимо провести "еще вчера", заявил помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинов.

"Там кто-то какие-то паники поднимает по поводу того, если была бы еще одна мобилизация. А на самом деле я вам честно скажу: волна мобилизации, я считаю, она должна быть вчера. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Алаудинов подчеркнул, что все россияне должны быть готовы встать в один строй. Также он призвал присутствовавших в студии экспертов открыто говорить о том, что страна фактически участвует в новой мировой войне.

Телеведущая Ольга Скабеева, в свою очередь, заметила, что частичная мобилизация в России была успешно проведена и завершена, пояснив, что сейчас речь идет только о "моральной, ментальной мобилизации".

"Как оно обернется пока, естественно, непонятно", – констатировала Скабеева.

Владимир Путин объявил о старте частичной мобилизации в России 21 сентября. Спустя месяц, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении призыва. По его словам, в общей сложности на службу призвали 300 тысяч граждан.

Позднее депутат думского комитета по обороне Андрей Гурулев отметил, что в России нет предпосылок к организации второй волны мобилизации. По его мнению, в РФ нет необходимости в ближайшие шесть месяцев вновь проводить такие мероприятия.



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