В ГД оценили предпосылки к проведению второй волны мобилизации

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На данный момент в России нет предпосылок к организации второй волны мобилизации, заявил депутат думского комитета по обороне Андрей Гурулев.

По его мнению, в РФ нет необходимости в ближайшие шесть месяцев вновь проводить такие мероприятия.

"Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации", – заявил Гурулев изданию "Чита.Ру".

Владимир Путин объявил о старте частичной мобилизации в России 21 сентября. Спустя месяц, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении призыва. По его словам, в общей сложности на службу призвали 300 тысяч граждан.

Путин заявил об отсутствии факторов для новой мобилизации

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