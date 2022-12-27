В СПЧ сообщили об отсутствии жалоб на принуждение осужденных к участию в СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ не получал жалоб относительно якобы принуждения заключенных российских тюрем к участию в спецоперации на Украине. Об этом заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

"Ни одного сигнала, что кого-то в колониях принуждают брать в руки автомат", – цитирует его ТАСС.

Правозащитник подчеркнул, что все осужденные, которые оказываются в зоне СВО, вступают в ряды российской армии добровольно.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что свыше 20 тысяч россиян пошли на службу в ВС РФ добровольцами, не дожидаясь получения повесток.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Спустя месяц, 28 октября, Шойгу сообщил о завершении призыва. По его словам, в общей сложности на службу призвали 300 тысяч граждан.



Шойгу сообщил о переводе 82 тысяч мобилизованных в зону проведения спецоперации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!