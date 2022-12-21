Шойгу заявил, что свыше 20 тыс человек пошли добровольцами в ходе мобилизации

Фото: Минобороны РФ

Более 20 тысяч россиян пошли в Вооруженные силы России добровольцами, не дожидаясь получения повесток в ходе частичной мобилизации. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии министерства.

Глава Минобороны отметил активную гражданскую позицию людей.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что добровольцы СВО должны получать такую же социальную поддержку, как и военнослужащие. В частности, она указала на необходимость того, чтобы у добровольцев был такой же соцпакет.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Спустя месяц, 28 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о завершении призыва. По его словам, в общей сложности на службу призвали 300 тысяч граждан.



Путин открыл расширенное заседание Минобороны РФ

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