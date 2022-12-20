Москалькова заявила, что соцпакет добровольцев в СВО должен быть таким же, как у военных

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала организовать для добровольцев, участвующих в специальной военной операции, такую же социальную поддержку, как у военнослужащих. Об этом омбудсмен заявила на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, ее слова приводит ТАСС.

По мнению Москальковой, добровольцы должны иметь такой же соцпакет, как и все участники спецоперации.

Ранее Минобороны запустило горячую линию для получения информации о финансовом обеспечении мобилизованных и добровольцев. Желающие могут позвонить по номеру 8 (800) 737-77-37 или направить свой вопрос на электронную почту erc@mil.ru.



Минобороны РФ запустило горячую линию по вопросам выплат мобилизованным и добровольцам

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