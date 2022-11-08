Когда и в каком размере мобилизованным начислят выплаты

Представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко объяснил порядок денежных выплат мобилизованным россиянам. По его словам, военнослужащим минимально полагается 195 тысяч рублей в месяц. Однако их зарплата может быть и выше. Рассказываем, от чего зависит размер денежного довольствия и когда начнется зачисление средств.



От чего зависит сумма?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Минобороны РФ рассказали, что сумма, которая полагается мобилизованным россиянам, состоит из ежемесячной социальной выплаты в размере 158 тысяч рублей и денежного довольствия военнослужащего. Последнее зависит от выслуги лет, воинского звания и должности. При этом для мобилизованных установлена минимальная сумма, которую они могут получать.





Сергей Микищенко представитель финансового блока министерства обороны РФ Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей.

Например, соответствующая оплата полагается рядовому на должности мотострелка. При этом командиру взвода будут выплачивать порядка 225 тысяч рублей, в свою очередь, командиру батальона – примерно 243 тысячи рублей.

Кроме того, как и всем военнослужащим, мобилизованным россиянам могут быть установлены дополнительные выплаты к денежному довольствию. Например, ежемесячная надбавка полагается за особые условия военной службы и достижения. Полный перечень условий по дополнительным выплатам содержится в приказе министра обороны РФ от 2019 года № 727.



Взимается ли налог?

С денежного довольствия призванных по частичной мобилизации россиян удерживается подоходный налог (13%). В этом смысле у них все происходит так же, как и у служащих по контракту.

"Однако, хочу подчеркнуть, что социальная выплата, установленная президентом России, в размере 158 тысяч рублей подоходным налогом не облагается", – отметил представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко.





Сергей Микищенко представитель финансового блока министерства обороны РФ На примере военнослужащего в звании рядового, призванного в рамках частичной мобилизации на должность мотострелка, из полагающихся ему 195 тысяч рублей 158 тысяч не будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тысяч будут облагаться подоходным налогом в 13%.

Если речь идет про командира взвода в звании лейтенанта, который получает порядка 225 тысяч рублей, то из этой суммы налогом облагается примерно 68 тысяч рублей.



Когда придут средства?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выплаты будут начислять на банковскую карту мобилизованных в срок с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы.

В Минобороны добавили, что ноябрь станет исключением из данного правила. В этом месяце военнослужащие начнут получать средства за октябрь досрочно, с 8-го числа. В ведомстве подчеркнули, что к настоящему моменту средства уже сформированы.





Сергей Микищенко представитель финансового блока министерства обороны РФ Хочу подчеркнуть, что минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь.

По просьбе военнослужащего выплаты могут получать родственники, а не он сам. Для этого нужно оформить доверенность. "Кроме того, существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий", – отметили в Минобороны.



Кому полагается единовременная выплата?

Единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей полагается всем срочникам и призванным по частичной мобилизации россиянам, заключившим на год и более продолжительный срок контракт о прохождении службы. Граждане получат деньги после заключения контракта.





Сергей Микищенко представитель финансового блока министерства обороны РФ Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач.

Указ о единовременной выплате в 195 тысяч рублей ранее был подписан президентом РФ. Он затрагивает правоотношения, которые появились после 21 сентября 2022 года.

