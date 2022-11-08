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Когда и в каком размере мобилизованным начислят выплаты

Средства сформированы: когда и в каком размере мобилизованным начислят выплаты

Представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко объяснил порядок денежных выплат мобилизованным россиянам. По его словам, военнослужащим минимально полагается 195 тысяч рублей в месяц. Однако их зарплата может быть и выше. Рассказываем, от чего зависит размер денежного довольствия и когда начнется зачисление средств.

От чего зависит сумма?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Минобороны РФ рассказали, что сумма, которая полагается мобилизованным россиянам, состоит из ежемесячной социальной выплаты в размере 158 тысяч рублей и денежного довольствия военнослужащего. Последнее зависит от выслуги лет, воинского звания и должности. При этом для мобилизованных установлена минимальная сумма, которую они могут получать.

Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей.
Сергей Микищенко
представитель финансового блока министерства обороны РФ

Например, соответствующая оплата полагается рядовому на должности мотострелка. При этом командиру взвода будут выплачивать порядка 225 тысяч рублей, в свою очередь, командиру батальона – примерно 243 тысячи рублей.

Кроме того, как и всем военнослужащим, мобилизованным россиянам могут быть установлены дополнительные выплаты к денежному довольствию. Например, ежемесячная надбавка полагается за особые условия военной службы и достижения. Полный перечень условий по дополнительным выплатам содержится в приказе министра обороны РФ от 2019 года № 727.

Взимается ли налог?

С денежного довольствия призванных по частичной мобилизации россиян удерживается подоходный налог (13%). В этом смысле у них все происходит так же, как и у служащих по контракту.

"Однако, хочу подчеркнуть, что социальная выплата, установленная президентом России, в размере 158 тысяч рублей подоходным налогом не облагается", – отметил представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко.

На примере военнослужащего в звании рядового, призванного в рамках частичной мобилизации на должность мотострелка, из полагающихся ему 195 тысяч рублей 158 тысяч не будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тысяч будут облагаться подоходным налогом в 13%.
Сергей Микищенко
представитель финансового блока министерства обороны РФ

Если речь идет про командира взвода в звании лейтенанта, который получает порядка 225 тысяч рублей, то из этой суммы налогом облагается примерно 68 тысяч рублей.

Когда придут средства?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выплаты будут начислять на банковскую карту мобилизованных в срок с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы.

В Минобороны добавили, что ноябрь станет исключением из данного правила. В этом месяце военнослужащие начнут получать средства за октябрь досрочно, с 8-го числа. В ведомстве подчеркнули, что к настоящему моменту средства уже сформированы.

Хочу подчеркнуть, что минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь.
Сергей Микищенко
представитель финансового блока министерства обороны РФ

По просьбе военнослужащего выплаты могут получать родственники, а не он сам. Для этого нужно оформить доверенность. "Кроме того, существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий", – отметили в Минобороны.

Кому полагается единовременная выплата?

Единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей полагается всем срочникам и призванным по частичной мобилизации россиянам, заключившим на год и более продолжительный срок контракт о прохождении службы. Граждане получат деньги после заключения контракта.

Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач.
Сергей Микищенко
представитель финансового блока министерства обороны РФ

Указ о единовременной выплате в 195 тысяч рублей ранее был подписан президентом РФ. Он затрагивает правоотношения, которые появились после 21 сентября 2022 года.

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