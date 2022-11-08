В Минобороны разъяснили порядок выплат мобилизованным

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать зарплату на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы. Об этом рассказал представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко.

При этом минимальная зарплата призванного составит 195 тысяч рублей. Микищенко пояснил, что эту сумму получат те, кто отслужил с 1 по 31 октября. Если же мужчина отслужил меньше 31 дня, то и зарплату он получит меньше – пропорционально прослуженному сроку.

"Хочу обратить ваше внимание, что к настоящему времени все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы. В текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября", – приводит слова представителя Минобороны ТАСС.

По его словам, зарплата военнослужащего состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия. Второе же зависит от окладов по воинской должности, званию и выслуги лет. Вместе с тем военнослужащие могут получать и дополнительные выплаты, включая надбавки за особые условия военной службы или исключительные достижения.

Микищенко поведал, что зарплата военнослужащего также облагается подоходным налогом. Однако установленная в размере 158 тысяч рублей социальная выплата не подвергается налогообложению.

"Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч рублей. Из полагающихся ему 195 тысяч рублей – 158 тысяч не будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тысяч будут облагаться подоходным налогом в 13%", – отметил Микищенко.

Ранее Владимир Путин подписал закон о засчитывании периода службы по призыву как трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. В Совфеде считают, что это позволит уравнять права военнослужащих и тех, кто продолжал вести трудовую деятельность.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ о завершении частичной мобилизации. Руководитель ведомства отметил, что поставленная задача о призыве 300 тысяч человек была выполнена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Путин намерен лично встретиться с гражданами РФ по поводу мер поддержки мобилизованных

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!