Период службы по призыву будет включаться в стаж для досрочного выхода на пенсию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин подписал закон, согласно которому период службы по призыву будет засчитываться как трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Законопроект опубликован на портале правовой информации.

Как сообщила зампреда комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, подобная мера позволит уравнять права военнослужащих и тех, кто не был призван для военной службы, а также вел трудовую деятельность.

Период участия военнослужащих в СВО на Украине будет учитываться при назначении страховой пенсии в двойном размере, сообщила сенатор. При этом индивидуальный пенсионный коэффициент также будет увеличен в два раза.

4 ноября глава россиского государства также подписал законы об альтернативной гражданской службе в период мобилизации и о снятии запрета на мобилизацию судимых.

В первом случае при объявлении мобилизации в стране, граждане, несущие альтернативную службу в воинских формированиях России, продолжают выполнять функции на прежних местах. Закон о снятии запрета на мобилизацию для судимых допускает призыв на службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ о завершении частичной мобилизации в России. Руководитель ведомства отметил, что поставленная задача о призыве 300 тысяч человек была выполнена.

Как позже заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подписания главой государства соответствующего указа не требуется. По его словам, к подобному заключению пришли эксперты государственного правового управления в администрации президента.

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