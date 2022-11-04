В России мобилизовали 318 тысяч человек – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России в рамках частичной мобилизации на военную службу были призваны 318 тысяч граждан. Об этом сообщил Владимир Путин, общаясь с журналистами после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

"У нас уже 318 тысяч (мобилизованных. – Прим. ред.). Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", – цитирует его ТАСС.

Глава государства также добавил, что сейчас в зоне спецоперации боевые задачи уже выполняют порядка 49 тысяч мобилизованных.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ о завершении частичной мобилизации в России. Руководитель ведомства отметил, что поставленная задача о призыве 300 тысяч человек была выполнена.

Как позже заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подписания главой государства соответствующего указа не требуется. По его словам, к подобному заключению пришли эксперты государственного правового управления в администрации президента.



В России завершен призыв в рамках частичной мобилизации

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