Уголовное наказание за уклонение от мобилизации введут только для получивших повестку

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации будет предусмотрена только для лиц, получивших повестку. Об этом "Интерфаксу" сообщил соавтор соответствующего проекта закона, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Соавторами законопроекта являются главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне Андрей Картаполов и Виктор Бондарев, а также председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Как сообщил Валеев, меры "предусмотрены на будущее". К текущей ситуации они никак не относятся.

Решение о разработке обусловлено пробелом в действующем законодательстве, объяснил парламентарий. По его словам, речь идет о статье 328 УК РФ, по которой уголовная ответственность положена только за уклонение от срочной службы в армии.

"После 1941 года у нас мобилизации не было для лиц, которые находятся в запасе. И действующий закон не касается людей, находящихся в запасе. Но при мобилизации призывают именно из запаса, а там уголовной ответственности нет", – объяснил Валеев.

Он подчеркнул, что окончательное решение о штрафах и видах ответственности за уклонение от мобилизации будет возложено на суд, поскольку в деле могут присутствовать смягчающие обстоятельства. Однако, как отметил Валеев, усмотрение суда должно быть минимальным.

Согласно законопроекту, уклонение от мобилизации может сопровождаться штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей, принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на аналогичный период.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий в рамках частичной мобилизации в стране. С 31 октября личные составы военкоматов должны были вернуться к штатному режиму работы.

При этом официального указа президента России о завершении частичной мобилизации в стране еще не было. По итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Владимир Путин заявил, что обсудит необходимость соответствующего указа со специалистами юридического профиля.



Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!