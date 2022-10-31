В СПЧ назвали основные нарушения при частичной мобилизации в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов в своем телеграм-канале назвал основные нарушения, которые совершаются в отношении граждан в рамках частичной мобилизации.

Так, одной из проблем является необоснованная замена военно-учетной специальности (ВУС) призванного гражданина. Это, по словам Кабанова, происходит в специальных центрах подготовки мобилизованных.

"Например, ВУС "повар" перед отправкой в зону СВО меняют на "мотострелка". Основная проблема в том, что это происходит без достаточной переподготовки, без обсуждения с мобилизованными", – объяснил он.

Помимо этого, Кабанов обратил внимание на отсутствие своевременной реакции на обращения родственников мобилизованных, связанных с их ошибочным призывом. Случаи неправомерной мобилизации часто связаны с наличием брони или медицинских противопоказаний у призывника.

Также член СПЧ сообщил о существующих вопросах по бытовым условиям и содержанию мобилизованных. Однако, как отметил Кабанов, число обращений граждан снижается.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра системы военкоматов в России. Как отметил российский лидер, в условиях реализации плана по частичной мобилизации были выявлены определенные проблемы, требующие решения.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил Путину, что план по частичной мобилизации в России был выполнен. Средний возраст призванных на военную службу составил 35 лет.



Шойгу сообщил о переводе 82 тысяч мобилизованных в зону проведения спецоперации

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