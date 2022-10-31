Мобилизованные россияне сэкономили более 200 млн рублей при обращении к нотариусам

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В Федеральной нотариальной палате (ФНП) сообщили, что подпавшие под частичную мобилизацию россияне смогли сэкономить более 200 миллионов рублей при обращении к нотариусам из-за льгот. Об этом пишет RT.

Отмечается, что мобилизованные граждане получили возможность пользоваться услугами правового и технического характера бесплатно. В ФНП уточнили, что с 27 сентября по 22 октября призывники обращались с просьбой оказать следующие виды услуг:

оформление доверенности – 89%;

волеизъявления (согласия на сделки, согласия на выезд ребенка за рубеж и другие) – 8%;

оформление завещания – 3%.

В ведомстве заявили, что мобилизованным удалось сэкономить более 205 миллионов рублей благодаря льготам. Обработано свыше 140 тысяч заявлений.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что правительство подготовило поправки об освобождении материальной помощи мобилизованным от НДФЛ. По его словам, проект получил одобрение кабмина и будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. По словам главы военного ведомства, поставленная президентом задача о призыве в армию 300 тысяч граждан была выполнена.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Отмечалось, что те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



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