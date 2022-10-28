Десять тысяч родных мобилизованных получили единовременную соцпомощь в Москве – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве единовременную социальную помощь получили уже 10 тысяч родных мобилизованных, а заявки оставили около 12 тысяч человек. Об этом рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что Сергей Собянин принял решение упростить порядок выплаты ежемесячных пособий на детей мобилизованных. В частности, пояснила Ракова, семьи будут получать средства в течение всего периода службы по мобилизации мужчины без учета каких-либо критериев нуждаемости. При этом на каждого ребенка предусмотрено пособие в размере прожиточного минимума.

Заммэра объяснила, что в России социальные пособия выплачиваются семьям с низкими доходами. При определении того, кому назначать выплаты, учитывались доходы обоих родителей, их имущество и другие факторы.

"Но эти справедливые в обычных условиях критерии абсолютно неприменимы в текущей ситуации в отношении семей мобилизованных. Очевидно, что нельзя учитывать доходы мужа, который сейчас проходит военную службу, за предыдущий период. Уклад жены тоже поменялся, и надо понимать, что хоть и временно, но семьи сталкиваются с определенными трудностями и сейчас им нужна помощь и внимание со стороны государства", – отметила Ракова.

Она рассказала, что постановление Собянина вступает в силу с 1 ноября. По ее словам, решение распространится на более 7 тысяч москвичей.

Ракова подчеркнула, что подать заявление на выплату детских пособий можно будет в Центре поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского, а также в семи флагманских офисах "Мои документы".

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что правительство подготовило поправки об освобождении материальной помощи мобилизованным от НДФЛ. По его словам, проект получил одобрение кабмина и будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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